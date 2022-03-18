Москва, 18 марта 2022, 17:07 — REGNUM «Грозы сии пойдут во славу России», заявил 18 марта президент России Владимир Путин, цитируя слова российского флотоводца Фёдора Ушакова.

Федор Ушаков
Федор Ушаков

Об этом российский президент рассказал на митинге-концерте «Zа мир без нацизма» в московском спорткомплексе «Лужники», рассказывая о военной операции России по денацификации Украины.

«Так получилось, что начало спецоперации совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальника, причисленного к лику святых Федора Ушакова, который за всю блестящую военную карьеру ни проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так будет сегодня, так будет всегда. Спасибо», — сказал Владимир Путин.

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