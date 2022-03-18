Москва, 18 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. «Грозы сии пойдут во славу России», заявил 18 марта президент России Владимир Путин, цитируя слова российского флотоводца Фёдора Ушакова.

Федор Ушаков

Об этом российский президент рассказал на митинге-концерте «Zа мир без нацизма» в московском спорткомплексе «Лужники», рассказывая о военной операции России по денацификации Украины.

«Так получилось, что начало спецоперации совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальника, причисленного к лику святых Федора Ушакова, который за всю блестящую военную карьеру ни проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так будет сегодня, так будет всегда. Спасибо», — сказал Владимир Путин.