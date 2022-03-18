, 17:07 — REGNUM При ключевой ставке Банка России в 20% большая часть бизнеса не сможет брать кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Ключевая ставка в 20% — это удар по кредиту, по экономике. Большая часть бизнеса такие ставки выдержать не может. У нас средняя рентабельность по экономике около 14%. Максимум 15%. Такие кредиты может брать только добывающая промышленность, потому что у них рентабельность выше, чем ключевая ставка. Бизнес не может отбить такую ставку. В обрабатывающей промышленности рентабельность невысокая. А она должна сейчас стать двигателем в экономике», — сказал Остапкович.

При этом он подчеркнул, что Центральный банк РФ не отвечает за экономический рост.

«Банк России отвечает за таргетирование инфляции, за массу денег и за свои кредитные организации. А корректировать экономический рост должны МЭР и правительство», — отметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ключевая ставка Банка России, скорее всего, всё равно пойдет вверх.