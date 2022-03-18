Москва, , 17:06 — REGNUM Ключевая ставка Банка России, скорее всего, всё равно пойдет вверх. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал решение Банка России пока не повышать данный показатель.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То что, ставка будет двигаться, — это очевидно. И скорее всего, вверх. Проблема в том, что сейчас у нас не экономический кризис, а геополитический. Когда кризис экономический, то всё понятно, кому помогать и какое потребление увеличивать и так далее. А сейчас — геополитика. Как она будет развиваться? Все может меняться в течение одного, максимум двух месяцев. Поэтому я абсолютно согласен с ЦБ РФ, который придерживается спокойной, дипломатической позиции, — сказал Остапкович. — Не меняя ключевую ставку, а следя за обстановкой. А если понадобится, изменить ключевую ставку Банк России может в любой момент. А сейчас пока лучше не трогать, чтобы не пошло негативных сигналов, которые потом придется опровергать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, почему Банк России оставил ключевую ставку на 20%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Остапкович объяснил, почему ЦБ РФ не повысил ключевую ставку

Читайте развитие сюжета: Ключевую ставку ЦБ РФ в 20% назвали ударом по российской экономике