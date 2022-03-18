Саранск, , 17:06 — REGNUM В Саранске прошли праздничные мероприятия, посвящённые восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Главным событием стал масштабный интерактивный проекта «Мордовия. Весна — 2022», сообщается на официальном портале органов государственной власти Мордовии.

Празднование восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в столице Мордовии E-mordovia.ru

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18 марта в Саранске на площади Тысячелетия собрались 4 тыс. жителей и гостей мордовской столицы, которые отметили не только годовщину воссоединения Крыма с Россией, но и пришли поддержать решение президента Владимира Путина о проведении военной специальной операции на Украине.

Участников праздника приветствовал глава Мордовии Артём Здунов, напомнив, что в 1941 — 1945 года многонациональный народ победил фашизм и сейчас Россия борется против современного нацизма, возродившегося в отдельных странах. Он также обратил особое внимание на жителей Донбасса, которые эвакуированы в Мордовию — пока их 150.

«Давайте не будем забывать, что своих мы никогда не бросаем. Это отличительная черта нашего народа. А тех, кто будет выступать против людей любой национальности, […] мы будем очень жёстко наказывать, потому что в нас сохранилась человечность. Мы — внуки и правнуки тех, кто воевал в Великую Отечественную войну. Мы за человека, мы за Россию, мы вместе с президентом!», — сказал Артём Здунов.

Праздничные мероприятия закончились гала-концертом деятелей искусств и студенческих творческих коллективов республики. Кроме того, состоялся танцевальный флешмоб, жители совместно исполнили песню «Катюша».

В рамках проекта «Мордовия. Весна — 2022» праздничные мероприятия также прошли в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, где 96% участников поддержали присоединение полуострова к РФ.

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