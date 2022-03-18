Оренбург, , 17:14 — REGNUM В Оренбурге 18 марта на набережной реки Урал у памятника В.П. Чкалову состоялся митинг — концерт «Русская Весна» с участием музыкальных групп «Комбат», «Контингент» и других творческих коллективов города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Участники митинга в Оренбурге

Фото: пресс-служба администрации Оренбурга

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«С крымчанами нас объединяют история, традиции и ценности. Город-герой Севастополь, на защиту которого в годы Великой Отечественной войны встали сотни тысяч советских людей, и Черноморский флот — это наша общая гордость. У нас единые планы на будущее и понимание, в какой стране мы хотим жить — сильной, независимой, которая всегда идет своим путем и с которой нельзя не считаться. В этом году Россия без раздумий и сомнений встала на защиту мирных жителей Донбасса, еще раз доказав всему миру: своих не бросаем!», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Оренбуржье также присоединилось к флешмобу, который прошел во всех регионах Приволжского Федерального округа и был посвящен Крымскому мосту, связавшему полуостров с остальной частью страны.

На пешеходном мосту через Урал участники Волонтерского городского центра развернули государственный флаг России.