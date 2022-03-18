Москва, , 17:05 — REGNUM Банк России выбрал компромиссный путь, решив оставить ключевую ставку на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Я думаю, что в условиях сегодняшней полной экономической неопределенности это решение правильное. Не нужно сегодня давать лишних сигналов к понижению или к повышению. То есть чтобы не будоражить гражданское общество и бизнес. Я думаю, что Банк России выбрал компромиссный путь. Вряд ли ЦБ РФ сейчас может просчитать всю макроэкономическую ситуацию. Он ждет. Пока он оставил позицию в нейтрале. Это правильная идея», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

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