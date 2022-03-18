Москва, , 17:02 — REGNUM По техническим причинам была прервана трансляция концерта «Крымская весна» в Лужниках, сообщил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По словам Пескова, трансляция с концерта в момент, когда выступал президент России Владимир Путин, прервалась из-за «технического сбоя на сервере».

Трансляция выступления Путина прервалась на фразе: «Так получилось, что начало спецоперации совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся…»

После этого президент рассказал об адмирале Фёдоре Ушакове, который не проиграл ни одного сражения.

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