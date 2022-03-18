Москва, , 16:55 — REGNUM У России и Европы всегда были мировоззренческие разногласия, заявил в интервью ИА REGNUM известный политик, профессор С.Н. Бабурин.

«Русский мир ориентирован на любовь к человеку, а западный — на права человека, которые пытаются трактовать в монопольном и одностороннем порядке. Так называемый коллективный Запад поражен раковой опухолью духовной безнравственности, его прямое столкновение с русским миром было неизбежно. Сейчас мы являемся свидетелями великого русского освободительного похода. К сожалению, мы упустили момент, когда взращивание западом нацизма на Украине можно было остановить мирным путем.

Культ Шухевича и Бандеры на Украине является частью общей прозападной позиции значительной части ее элит, а не самостоятельной национальной повесткой, нынешняя Украина не является свободной в своем выборе.

Специальная военная операция России — это экзистенциальный выбор между добром и злом, любые призывы к миру и прекращению боевых действий должны подразумевать обеспечение мирной и свободной жизни граждан».

С.Н. Бабурин известен еще с конца 1980-х годов своей бескомпромиссной позицией в вопросе сохранения СССР как единого государства. Его позиция «собирания земель» известна и получила поддержку не только в самой России, но и в независимых республиках Абхазия и Южная Осетия.