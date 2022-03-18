Москва, , 16:54 — REGNUM Начало российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР совпало с днём рождения военачальника Фёдора Ушакова. На это в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

Федор Ушаков

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Так получилось, что начало операции совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленного к лику святых — Фёдора Ушакова, который за всю блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он сказал, что «грозы сии пойдут во славу России», — сказал Путин.

По словам российского лидера, «так было тогда, так будет сегодня и так будет всегда».