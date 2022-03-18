Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге политику президента России Владимира Путина поддержали религиозные конфессии и национальные диаспоры. Представители религиозных национальных объединений выступили в поддержку проводимой специальной военной операции на территории Украины. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Религии

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«Я в течение многих лет был учителем буддизма на Украине. И видел, как там развивались националистическая нетерпимость, глубокая ненависть и возвеличивание собственной нации. Идет настоящая борьба добра со злом. И наша задача заключается в том, чтобы мы могли на всех уровнях — начиная со СМИ, заканчивая работой с людьми — развивать аспекты мира, согласия и глубокой добродетельности. Мы поддерживаем руководство нашей страны во всех начинаниях», — заявил настоятель религиозного объединения буддистов «Дацан Гунзэчойнэй Санкт‑Петербурга» Буда Бадмаев.

«Я родился на Украине, потерял родителей в юном возрасте, потерял друзей. Часть моих родственников с Западной Украины — они погибли от рук украинских националистов в первые дни войны, когда во Львове была расстреляна почти вся еврейская община, — рассказал председатель правления Еврейской общины Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга Марк Грубарг. — Хотел бы высказать полную поддержку нашим солдатам и офицерам. Они там исполняют свой долг».

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил общественных деятелей за поддержку. Он отметил, что сейчас необходима сплочённость, так как это позволит преодолеть возможные угрозы.

Представители религиозных и национальных сообществ также высказались о восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Напомним, что Крым стал частью Российской Федерации 18 марта 2014 года.

«Жители Крыма ждали этого события. 96% тех, кто участвовал в референдуме, выказались за воссоединение с Россией. Все вместе мы проявили единство», — напомнил Александр Беглов.

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