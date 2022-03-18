Москва, , 16:50 — REGNUM Российские военные, участвующие в спецоперации в защиту ДНР и ЛНР, действуют и воюют героически. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Мне приходят в голову слова Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал Путин.

При этом, по его словам, «это универсальная ценность для всех народов и конфессий России, и именно для нашего народа»: «Лучшим подтверждением является то, как наши ребята действуют в операции — плечом к плечу, поддерживают друг друга, и как родного брата прикрывают друг друга от пуль на поле боя. Такого единения у нас давно не было».