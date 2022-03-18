Москва, , 16:50 — REGNUM Музыкальный коллектив «2Маши» собирается продолжить давать концерты, несмотря на попадание в чёрный список. Информацию об этом опубликовал портал Solenka.info 18 марта.

Группа «2Маши» Скриншот YouTube

По словам участниц группы, они не слышали о существовании списка запрещённых в России исполнителей, поэтому продолжат гастролировать. Также концертный директор коллектива заверил, что ранее запланированные шоу в Санкт-Петербурге (30 апреля 2022 года) и в Москве (13 мая 2022 года) состоятся.

Ранее стало известно о том, что коллектив «2Маши» попал в список запрещённых в России артистов. Также в списке оказались Валерий Меладзе, Иван Дорн, Максим Галкин и многие другие знаменитости.

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