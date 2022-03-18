Луганск, , 16:43 — REGNUM Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова, первый ГеройЛуганской Народной Республики Владимир Полуполтинных отметил, что резервисты ВСУ готовы сложить оружие, но их шантажируют националисты.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Резервисты вооруженных сил Украины — это в основном жители Львовской области. Пленные рассказывали, что они хотели бы сложить оружие, но националисты шантажируют резервистов тем, что расправятся с их семьями. Поэтому люди боятся. Однако сил у ВСУ становится всё меньше», — рассказал Полуполтинных.

«Казаки России, бьём врага! Работаем, братья!» — бросил клич Герой ЛНР.

ИА REGNUM отмечает, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины.

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