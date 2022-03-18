Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Группа учеников старшего класса избили 13-летнего школьника в туалете одного из учебных заведений Приморского района, ребенка госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Об этом 18 марта ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным инцидент произошел 16 марта в туалете одной из школ на проспекте Королева. 13-летнего подростка избила группа старшеклассников. Как сообщило агентство «Оперативное прикрытие», вечером ребенка госпитализировали в больницу, где у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб поясничной области. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.

«Прокуратура проверяет исполнение законов о профилактике и безопасного нахождения несовершеннолетних в образовательном учреждении», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, это не первое жестокое поведение школьников в учебном заведении. 10 марта из коррекционной школы Невского района Петербурга госпитализировали двух 17-летних девушек. Одна из них в ходе конфликта из-за мальчика нанесла несколько ударов ножом в ровесницу.