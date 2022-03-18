Киров, , 16:40 — REGNUM В Кировской области прошли патриотические акции, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Кирове самой массовой стала акция на Театральной площади, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Акция поддержки Вооружённых сил России в рамках «Крымской весны» в Кирове Kirovreg.ru

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В акции на площади принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев. Поздравляя жителей с праздником, он напомнил, что Россия — многонациональная страна, «в которой веками складывались традиции единения, сплочения, культуры», что является сегодня «основой нашего государства».

Говоря о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году, глава региона отметил, что «все эти годы Крым успешно развивается, здесь сохранены мирная жизнь и порядок, не допущен разгул национализма»:

«В нашей большой стране уже много столетий живут люди разных национальностей, живут мирно, ценят культуру друг друга, помогают друг другу. Наша задача сейчас — поддержать нашего президента, который принял решение о начале специальной военной операции, и нашу армию, которая делает все возможное для восстановления мира, порядка, денацификации Украины».

Сенатор Виктор Бондарев, подчеркнул, что если бы не решение президента России о начале военной спецоперации на Украине, то «со временем националисты стояли бы у наших границ, они бы не отступили», отметив, что у них одна цель — «уничтожить Россию»:

«Честь и хвала президенту за его решение, мы поддерживаем работу наших войск. Порядок там будет наведён, иного пути нет, иначе нас ждало бы такое же горе, как и жителей Донбасса».

Празднование восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Кирове Kirovreg.ru

Руководитель кировского областного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Мышкин поддержал решения главы государства о признании суверенитета ЛНР и ДНР, осудив национализм и поблагодарив Вооружённые силы России, которые выполняют задачу по денацификации Украины.

Четырёхкратный чемпион СССР по лыжным гонкам, победитель XI зимних Олимпийских игр Юрий Скобов, который является уроженцем Кировской области, призвал жителей многонациональной России сплотиться, «поддержать друг друга и понять, что мы единое целое»:

«Мы поддерживаем друг друга, нашего президента и нашу армию. Буквально месяц назад наши лыжники показали блестящий результат на Олимпиаде. Они победили, несмотря ни на что, хотя им было непросто вынести отношение к себе. Но ребята всё преодолели и победили».

По окончании патриотической акции состоялся флэшмоб «Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!», в рамках которой кировчане выстроились в букву Z.

Отметим, что буква Z на российской военной технике, находящейся на спецоперации на Украине, означает «За победу».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по оказанию помощи Донбассу, население которого восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.

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