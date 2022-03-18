Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Звезда сериала «Друзья» и серии фильмов «Крик» Кортни Кокс вернётся к своей роли Гейл Уэзерс в шестой части хоррора. Об этом 18 марта пишет «Канобу».

«Крик» Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США

По словам актрисы, она недавно получила сценарий шестой части «Крика» и ещё не успела его прочитать. Кокс добавила, что съёмки картины должны стартовать в июне 2022 года в Канаде. Дата выхода пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Кортни Кокс изъявила готовность вернуться к роли Гейл Уэзерс в новом фильме франшизы «Крик», если ей поступит соответствующее предложение. Актриса назвала опыт съёмок в хорроре «забавным».

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