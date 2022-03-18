Москва, , 16:35 — REGNUM Главной целью спецоперации России на Украине является освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Против ДНР и ЛНР были организованы карательные военные операции, погрузили в блокаду, подвергли обстрелам из пушек. Это и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от геноцида — это главная цель спецоперации на Украине», — сказал Путин.

Он также назвал героическими действия российских военных, участвующих в спецоперации.