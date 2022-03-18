Москва, , 16:34 — REGNUM Цель российской спецоперации на Украине — остановить геноцид, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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Напомнив, что в течение восьми лет жители ДНР и ЛНР находились под гнётом бесчеловечного отношения со стороны украинской власти, президент сказал, что «избавить людей от геноцида» — это и есть главная цель спецоперации.

ИА REGNUM) тут же погрузили в блокаду, подвергали систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это и есть то, что называется геноцид». Владимир Путин «Их (жителей Донбасса, не подчинившихся украинской власти — прим.) тут же погрузили в блокаду, подвергали систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это и есть то, что называется геноцид».

Глава государства отметил, что российские военные мужественно сражаются с неоницистами, проявляют сплочённость и героизм.

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