Москва, 18 марта 2022, 16:34 — REGNUM Цель российской спецоперации на Украине — остановить геноцид, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.
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Напомнив, что в течение восьми лет жители ДНР и ЛНР находились под гнётом бесчеловечного отношения со стороны украинской власти, президент сказал, что «избавить людей от геноцида» — это и есть главная цель спецоперации.
Глава государства отметил, что российские военные мужественно сражаются с неоницистами, проявляют сплочённость и героизм.
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