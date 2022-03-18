Москва, , 16:33 — REGNUM России после объединения с Крымом предстояло сделать ряд фундаментальных вещей. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины воссоединения с Крымом (сс) Администрация президента России

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«Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу. Они носят фундаментальный характер — газоснабжение, электроснабжение, коммуналка, строительство новых дорог», — сказал Путин.

По его словам, власти знают, «что нужно делать дальше, как, за счёт чего», и пообещал реализовать «все намеченные планы»: «Но дело ещё и в том, что крымчане и севастопольцы поставили барьер неонацистам».