Москва, , 16:31 — REGNUM Зарубежные политики оценивают ситуацию вокруг специальной военной операции РФ на территории Украины.

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала президента Джо Байдена за отправку на Украину дополнительной военной помощи.

По её словам, единственный эффект от увеличения количества оружия и денег из Америки — продление военных действий. Это даёт Украине ложную надежду в конфликте, который им не выиграть.

Кандидат в президенты Сербии Миша Вацич заявил, что сербы считают лицемерным Запад, называющий спецоперацию РФ на Украине «геноцидом»: «Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведёт неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения».

Президент Сирии Башар Асад заявил, что «такой ненависти, какую Запад испытывает к России в настоящее время, история еще не знала».

Башар Асад считает, что «после распада СССР мир стал диким лесом, где орудуют западные разбойники и не действуют международные законы»: «Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит. Он растоптал международные правовые институты… конфисковал российские, сирийские и ливийские денежные средства. А как же соблюдение права на владение собственностью?».