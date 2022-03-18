Симферополь, 18 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Восемь лет Крыма и Севастополя в России — это время мира, свободы и созидания. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 18 марта. Он выступил в режиме телемоста на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел в Лужниках.

Пресс-служба правительства Республики Крым «Мы едины в стремлении освободить братский народ Донбасса» — Аксёнов

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«День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это наш общий праздник. Крымская весна — наше общее достояние, история и судьба! Крым вернулся домой благодаря историческому решению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Благодаря единству крымчан и севастопольцев, поддержке всего многонационального народа России», — сказал Аксёнов.

Глава региона подчеркнул, что восемь лет для Крыма и Севастополя в составе России стали временем мира, свободы и созидания, временем колоссальных достижений и ценнейшего опыта в преодолении санкций и решении нестандартных проблем.

«Сегодня, как и в дни Крымской весны, мы сплотились вокруг нашего национального лидера, нашего президента. Мы едины в поддержке специальной военной операции, мы едины в стремлении защитить наше Отечество, освободить братский народ Донбасса и братский украинский народ», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, Россия отмечает восьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. Мероприятия, приуроченные к возвращению Крыма, а также в поддержку специальной военной операции, проходят по всей стране.