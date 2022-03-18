Москва, , 16:31 — REGNUM Российский музыкант Blago White (Владислав Померанцев) поделился новым синглом под названием «МИР». Выход работы состоялся на стриминговых площадках 18 марта.

Blago White Скриншот YouTube

В композиции артист рассказывает о человеческой совести, ценностях современного мира и приближающемся отцовстве. Примечательно, что 17 марта 2022 года возлюбленная Blago White подарила ему дочь.

Напомним, что 19 ноября 2021 года Blago White выпустил новый альбом Krasavchik. В проект вошли семь треков, а единственным гостем на нём выступил Yanix (Янис Бадуров).

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