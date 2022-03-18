Москва, , 16:28 — REGNUM Каждое слово в российской Конституции имеет глубокий смысл. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Каждое слово Конституции наполнено глубоким смыслом. Объединённые общей судьбой — так думали и этим руководствовались люди в Крыму 18 марта 2014 года. Они хотели жить общей судьбой со своей родиной, Россией, и достигли цели», — сказал Путин.

Он назвал сегодняшнее мероприятие праздником крымчан, и поздравил их.