Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Комик и телеведущий Тревор Ноа высказался относительно оскорблений в его адрес со стороны рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 18 марта пишет Page Six.

Канье Уэст Скриншот YouTube

Ноа похвалил музыкальные таланты рэпера и попросил его понять разницу между «борьбой за семью и борьбой со своей семьёй». Телеведущий признался, что его сердце «разбивается», когда он видит Уэста «таким» — Ноа имеет в виду посты рэпера в социальных сетях.

«Мне всё равно, поддерживаешь ли ты Трампа, и мне всё равно, насмехаешься ли ты над Питом (Дэвидсоном — ИА REGNUM). Однако мне не все равно, когда я вижу тебя на пути, близком к опасности и боли», — говорит ведущий. «Я слишком много раз просыпался и читал заголовки о мужчинах, которые убили своих бывших, детей, а потом и самих себя. Я никогда не хочу читать этот заголовок о тебе», — добавил Ноа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аккаунт Канье Уэста в Instagram (сайт, запрещённый на территории РФ) заблокировали на 24 часа из-за «разжигания ненависти» в соцсети. Рэпер позволил себе расистские высказывания в адрес Тревора Ноа после того, как ведущий упомянул в своём шоу развод музыканта с моделью Ким Кардашьян.

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