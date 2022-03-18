Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело после массового отравления учащихся санаторной школы-интерната Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 18 марта.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что 16 марта у 17 воспитанников после употребления готовой пищевой продукции резко ухудшилось самочувствие. Дети в возрасте от семи до 15 лет были доставлены в больницу с тошнотой, рвотой, диареей и высокой температурой. Состояние юных пациентов удовлетворительное.

Следователи назначили проведение судебно-медицинских экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.