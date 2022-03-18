Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Начались переговоры американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран общаются по видеосвязи.

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

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Напомним, в Госдепе США ранее заявили, что Байден попросит в ходе созвона с Си оказать влияние на Москву по вопросу Украины.

Якобы Си Цзиньпин должен встать на «правильную сторону истории».

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