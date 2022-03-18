Вашингтон, 18 марта 2022, 16:21 — REGNUM Начались переговоры американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран общаются по видеосвязи.
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Напомним, в Госдепе США ранее заявили, что Байден попросит в ходе созвона с Си оказать влияние на Москву по вопросу Украины.
Якобы Си Цзиньпин должен встать на «правильную сторону истории».
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