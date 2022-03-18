Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге оштрафовали двух матерей, пытавшихся хитростью зачислить своих детей в первый класс местной школы. Об этом 18 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Штраф

Мировой судья судебного участка №153 Петроградского района Санкт-Петербурга рассмотрел уголовные дела в отношении Янины Лисовской и Татьяны Мокринской, обвиненные по ч.5 ст.327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Как выяснилось, Лисовская и Мокринская хотели зачислить своих дочерей в первый класс общеобразовательной школы №80. Однако у них не было первоочередного права на зачисление, поэтому они приискали свидетельства о регистрации детей в квартире дома на улице Подковырова, после чего использовали этот документ для зачисления детей в школу.

«Защитой суду, в обоих уголовных делах, были заявлены ходатайства о прекращении дел с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Женщины не судимы, обвинялись в совершении преступления небольшой тяжести, вину признали, внесли благотворительные взносы в 5 тыс. и 10 тыс. рублей, чем загладили свою вину», — отметили в ОПС.

Суд уголовные дела прекратил, назначив каждой фигурантке штраф по 5 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прием заявлений родителей и официальных опекунов будущих первоклассников в школах города начинается 1 апреля. С этого дня петербуржцы могут подать заявления в школы федеральные и региональные льготники, а также жители микрорайона, к которому относится школа. Первые этап продлится до 30 июня, а рассмотрение заявок начнется 19 мая. Второй этап, когда родители смогут подать заявки в школы по желанию, а не по прописке, стартует 6 июля и продлится до 5 сентября.

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