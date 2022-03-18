Таллин, 18 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Завалы затвердевшего из-за резких снег температуры, почерневшего снега на улицах столицы Эстонии будут разгребать, чтобы они быстрее растаяли. Об этом вице-мэр Таллина Владимир Свет заявил гостелеканалу на русском языке ETV+.

Александр Комаров ИА REGNUM Гора грязного снега

Он объяснил необычный цвет таких сугробов спецификой использования шипованной авторезины: «Снег становится черным под влиянием двух факторов. Во-первых, шипованная резина, которая снимает верхний слой асфальта, оседающий затем в виде мелких частичек темным слоем. А также соль с проезжей части дорог, которая сцепляет частички асфальта вместе с грязью и пылью».

Свет добавил, что крупные завалы такого снега располагаются у улиц Меэлику, Сютисте, рядом с Горхолом.

«Во всех местах, где город Таллин складирует снег, у нас заказано исследование почвы и влияния на окружающую среду. То, что мы собираем в эти горы снега, присутствует в воздухе, на наших улицах и зеленых зонах», — пояснил Свет.

Вице-мэр Таллина добавил, что гранитную крошку с улиц Таллина пока не убирают, так как по ночам температура воздуха падает ниже ноля градусов, и на тротуарах остается слой льда.

После уборки гранитной крошки и соли, предстоит три тура влажной уборки улиц. Весенняя уборка должна завершиться не позднее 30 апреля 2022 года.