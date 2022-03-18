Нур-Султан, , 16:14 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана будет построен новый газоперерабатывающий завод вместо КазГПЗ, где произошёл пожар. Об этом 18 марта сообщил журналистам министр энергетики Болат Акчулаков.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода», — сказал Акчулаков.

Он сообщил, что предварительная стоимость работ по возведению завода оценивается в 167,7 млрд тенге (около $330 млн). Планируется, что на предприятии будут в год производить 760 млн товарного газа, 232 тыс. тонн — сжиженного и 82 тыс. тонн газового конденсата.

Напомним пожар на КазГПЗ произошёл в июне 2021 года. Пожарные тушили пламя более часа. Из-за огня была повреждена несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения.