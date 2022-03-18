Астана, 18 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Мангистауской области Казахстана будет построен новый газоперерабатывающий завод вместо КазГПЗ, где произошёл пожар. Об этом 18 марта сообщил журналистам министр энергетики Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода», — сказал Акчулаков.

Он сообщил, что предварительная стоимость работ по возведению завода оценивается в 167,7 млрд тенге (около $330 млн). Планируется, что на предприятии будут в год производить 760 млн товарного газа, 232 тыс. тонн — сжиженного и 82 тыс. тонн газового конденсата.

Напомним пожар на КазГПЗ произошёл в июне 2021 года. Пожарные тушили пламя более часа. Из-за огня была повреждена несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения.