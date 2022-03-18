Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM Несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода Андрея Климетьева, два года назад осужденного за покушение на мошенничество в особо крупном размере, досрочно выпустили из тюрьмы, передают нижегородские СМИ.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

Отметим, что из-за условно-досрочного освобождения скандально известный нижегородский предприниматель вышел на свободу на год раньше положенного срока, определённого приговором суда.

Напомним, в 2019 году бизнесмена Андрея Климентьева арестовали по обвинению в махинациях с договором займа на 372 млн рублей — он подделал документы, указав в них, что якобы выдал эту сумму агрофирме «Ратово», а затем подал в суд иск с требованием взыскать эти деньги с экс-директора этой компании 70-летней Нины Макаловой.

В итоге, весной 2020 года Нижегородский суд признал Клементьева виновным в покушении на мошенничество и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в исправительной колонии общего режима.