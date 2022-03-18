Улан-Батор, 18 марта 2022, 16:10 — REGNUM В Монголии впервые женщина получила звание генерала. В День монгольского воина, который отмечается 18 марта, указом президента Монголии начальнице Отдела подготовки Генерального штаба Вооруженных сил полковнику Ганболдын Болор присвоено звание бригадного генерала.

Флаг Монголии
Флаг Монголии

Это является первым случай в истории Вооруженных сил Монголии, когда женщина получила звание бригадного генерала.

«Я в течение 28 лет работаю в Вооруженных силах. <…> Как гражданка демократической страны считаю, что в любой стране должно быть гендерное равенство. Ярким примером тому является тот факт, что монгольское правительство ценит женщин и впервые присуждает женщине высшее военное звание. Думаю, что это решение дало женщинам надежду и поддержку. Спасибо всем, кто работает за равноправие женщин», — отметила Ганболдын Болор.

Ганболдын Болор считается не только первым бригадным генералом, но им является первой женщиной-курсантом Военной академии, первой женщиной-офицером, окончившей Командно-штабной колледж ВВС в Алабаме, США и первым монгольским офицером, работавшим в штаб-квартире ООН по поддержанию мира.

Отметим, в Монголии 18 марта отмечается День Вооруженных сил или День монгольского воина. День Вооруженных сил Монголии отмечается с 18 марта 1921 года. В этот день была образован Монгольская народная армия.