Улан-Батор, 18 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Монголии впервые женщина получила звание генерала. В День монгольского воина, который отмечается 18 марта, указом президента Монголии начальнице Отдела подготовки Генерального штаба Вооруженных сил полковнику Ганболдын Болор присвоено звание бригадного генерала.

Флаг Монголии

Это является первым случай в истории Вооруженных сил Монголии, когда женщина получила звание бригадного генерала.

«Я в течение 28 лет работаю в Вооруженных силах. <…> Как гражданка демократической страны считаю, что в любой стране должно быть гендерное равенство. Ярким примером тому является тот факт, что монгольское правительство ценит женщин и впервые присуждает женщине высшее военное звание. Думаю, что это решение дало женщинам надежду и поддержку. Спасибо всем, кто работает за равноправие женщин», — отметила Ганболдын Болор.

Ганболдын Болор считается не только первым бригадным генералом, но им является первой женщиной-курсантом Военной академии, первой женщиной-офицером, окончившей Командно-штабной колледж ВВС в Алабаме, США и первым монгольским офицером, работавшим в штаб-квартире ООН по поддержанию мира.

Отметим, в Монголии 18 марта отмечается День Вооруженных сил или День монгольского воина. День Вооруженных сил Монголии отмечается с 18 марта 1921 года. В этот день была образован Монгольская народная армия.