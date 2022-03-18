Кострома, 18 марта 2022, 17:39 — REGNUM В Костромской области снят запрет на работу общепита с часу ночи до 6 утра. Об этом сообщает департамент экономического развития региона.
Напомним, приём посетителей в костромских ресторанах, кафе и барах был закрыт в октябре 2020 года. В ночное время рестораторам позволялось готовить исключительно навынос.
Также оперштаб разрешил открыть ночные клубы, кальянные, дискотеки, возобновить организацию «зрелищно-развлекательных» событий. При этом граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах.
Справка: прирост заражений коронавирусом в области снижается на протяжении последних 4 недель. Восьмые сутки подряд в регионе выявляют не более 150 случаев ковида. Для сравнения, на пике пятой волны «омикрона» 13 февраля инфекционисты выявили 1083 заражённых. В связи с улучшением статистики в области полностью отменили QR-коды в общественных местах, самоизоляцию пенсионеров.
Читайте ранее в этом сюжете: Во всех торговых центрах Костромы закрыли пункты вакцинации от COVID-19
Читайте развитие сюжета: В Костромской области продолжают сокращать ковидные койки