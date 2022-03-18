Кострома, , 17:39 — REGNUM В Костромской области снят запрет на работу общепита с часу ночи до 6 утра. Об этом сообщает департамент экономического развития региона.

Винсент Ван Гог. Ночная терраса кафе в Арле. 1888

Напомним, приём посетителей в костромских ресторанах, кафе и барах был закрыт в октябре 2020 года. В ночное время рестораторам позволялось готовить исключительно навынос.

Также оперштаб разрешил открыть ночные клубы, кальянные, дискотеки, возобновить организацию «зрелищно-развлекательных» событий. При этом граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: Во всех торговых центрах Костромы закрыли пункты вакцинации от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Костромской области продолжают сокращать ковидные койки