Брянск, , 16:11 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 18 марта в своём телеграм-канале поделился фотографиями кранов Клинцовского автокранового завода, которые украсили полотнами «Своих не бросаем!»

Автокраны на митинге-концерте Телеграм-канал Александра Богомаза

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Техника выстроилась у Славянской площади.

«Наша, российская, брянская, мощь и слава — краны Клинцовского автокранового завода! Автокраны, выпущенные в Клинцах, участвовали в строительстве многих значимых объектов нашей страны, и «Силы Сибири», и «Южного потока», при строительстве космодрома. Наши краны строили Крымский мост и в числе первых триумфально проехали по нему!», — подписал снимки глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Брянске прошёл митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией и поддержки жителей Донбасса и российской армии.