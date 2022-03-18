Брянск, 18 марта 2022, 16:11 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 18 марта в своём телеграм-канале поделился фотографиями кранов Клинцовского автокранового завода, которые украсили полотнами «Своих не бросаем!»
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Техника выстроилась у Славянской площади.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Брянске прошёл митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией и поддержки жителей Донбасса и российской армии.