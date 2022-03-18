Москва, , 16:43 — REGNUM Банки неизбежно понесут существенные убытки из-за разницы новой ключевой ставки и процентам по ранее выданным кредитам. Об этом 18 марта корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова.

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При этом эксперт обратила внимание на то, что банки не повышают ставки по ранее выданным займам. Из этого она сделала вывод, что правила работы кредитных учреждений скорректированы, однако они не ведут свою деятельность по законам дикого рынка.

«В новой реальности убытки терпят не только банки. Думаю, это коснётся всех. То, что мы наблюдаем — это только начало. Последствия будут отзываться долгим эхом. Поэтому просто привыкаем к новым правилам игры. Если банки повышают ставки по вкладам, значит это необходимость нынешней реальности. Если они держат кредиты по тем ставкам, что были до 24 февраля — значит это правило новой реальности, иначе бы они пошли ва-банк и играли бы только по рыночным правилам, повышая ставки по кредитам», — сказала Оганова.

По её словам, убытки банковского сектора сейчас весьма существенные. Поэтому финансовые организации ищут новые точки роста. Одним из таких механизмов стало открытие своим клиентам счетов в китайских юанях.

«На сегодняшний день мы играем не по правилам рыночной экономики. Мы играем по правилам новой реальности. А пока у нас правило — выживание», — заявила эксперт.

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