Краснодар, , 16:06 — REGNUM Мероприятия к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией проходят в Краснодаре 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Краснодаре отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией Пресс-служба администрации Краснодара

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

На Главной городской площади состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. Флаг подняли казаки почётного караула Кубанского казачьего войска под гимн Российской Федерации.

«Восемь лет назад жители Крыма практически единогласно проголосовали за возвращение домой. Крым вновь стал частью России. Сейчас Крым — это сосед, с которым наш регион связывает знаменитый мост. В Краснодаре всегда рады гостям из Крыма. Мы — одна страна, один народ. И так будет всегда. С праздником!» — сказал на церемонии глава администрации города Андрей Алексеенко.

Также на площади представители общественных организаций развернули две Георгиевские ленты, протяженность каждой — 15 метров.

Сегодня в Краснодаре проходят флешмобы, автопробеги, тематические фотовыставки, круглые столы, посвященные памятной дате.

Сегодня же в Краснодаре состоялся большой митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и проводимой им политики по денацификации Украины «Za Мир! Za Россию! Za президента!».

В концерте приняли участие несколько тысяч человек, в том числе представители политических партий, общественных организаций, профсоюзов всех муниципальных образований края. Участники митинга-концерта в Краснодаре выступили в поддержку Вооруженных Сил России, ополченцев и военнослужащих, жителей Донецкой и Луганской народных республик. Участниками концерта стали краснодарские творческие коллективы.