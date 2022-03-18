Вашингтон, 18 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Звезду американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» Луэнн де Лессепс выгнали из гей-бара. Об этом 18 марта пишет E! News.

Бар

По данным СМИ, де Лессепс пела песни в караоке в одном из американских пиано-баров для геев — звезда телешоу находилась в состоянии алкогольного опьянения. При этом она выкрикивала нецензурные выражения в адрес тех, кто ставил под сомнение её вокальные данные. В конечном итоге, артистку выгнали из заведения.

ИА REGNUM напоминает, что «Настоящие домохозяйки» — американская медиафраншиза, состоящая из нескольких реалити-шоу о жизни богатых домохозяек разных регионов США. Всего вышло семь сезонов проекта в Америке, и ещё шесть — из разных стран мира.