Кишинёв, , 16:04 — REGNUM Военные действия на Украине спровоцировали долгосрочный кризис в Молдавии. Об этом 18 марта заявила молдавский президент Майя Санду в обращении к согражданам.

Президент Молдавии Майя Санду

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Все мы видим рост цен на потребительские товары и на топливо. Импорт и экспорт на восток прекратился, и это оказывает давление как на потребителей, так и на бизнес», — сказала Санду.

Она призвала правительство республики принять меры и запустить инфраструктурные проекты на разных уровнях. По мнению президента, это позволит создать дополнительные рабочие места и сделать экономику страны более устойчивой.

Санду отметила, что жителям Молдавии придётся больше и работать, и экономить. Она выразила уверенность, что население выстоит в сложившейся ситуации.

«Мы будем действовать гуманно, осмотрительно и ответственно, и мы вместе выйдем из этого кризиса, став сильнее», — сказала Санду.

Стоит отметить, что экономический кризис начинался в Молдавии ещё в конце 2021 года. За несколько месяцев работы назначенного Санду правительства в стране подорожали, газ, топливо, услуги ЖКХ и хлеб. В республике начиналась волна акций протеста. Начало денацификации на Украине дало молдавским властям повод объявить режим ЧП, запретить акции протеста и ввести цензуру в СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал в Молдавии оштрафовали за сообщение о лабораториях США на Украине