Волгоград, 18 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки завершили лечение от COVID-19 ещё 1 367 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Новые случаи заражения коронавирусом — 741 диагноз, в том числе у 134 детей, — зафиксированы в 33 муниципалитетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Волгоградской области выявлено 203 108 носителей инфекции. Выписаны после выздоровления 188 535 человек. Лечатся в стационарах и амбулаторно 7 944 пациента. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 6 629 жителей, 12 летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали направлены ещё 102 человека.