Джакарта, 18 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Египта договорились укреплять сотрудничество в ряде областей, включая здравоохранение и экономику, сообщает Antara.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Египта Самеха Шукри провели переговоры. Ретно Марсуди заявила, что Египет является важным партнером для Индонезии, учитывая прочные исторические связи между двумя странами, где Египет стал первой арабской страной, признавшей независимость Индонезии.

В центре внимания встречи министров иностранных дел стали три важных вопроса, первый из которых касался сотрудничества в области здравоохранения. Стороны договорились усилить содействие равному доступу к вакцинам как важному инструменту борьбы с пандемией.

Что касается восстановления экономики после пандемии, Индонезия и Египет подпишут меморандум о взаимопонимании относительно создания совместного торгового комитета между министрами торговли двух стран.

Объем торговли между Индонезией и Египтом в 2021 году увеличился на 57,6% до $1,86 млрд, несмотря на пандемию. Помимо двух секторов, министры иностранных дел также обсуждают сотрудничество в сфере образования.

Стороны обсудили развитие глобальной и региональной ситуации, в том числе в Палестине, Афганистане и Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9528 носителей коронавируса.