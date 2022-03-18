Москва, 18 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, по состоянию на 15:25 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,38%, до $106,24 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Как и предполагалось, в преддверии выходных быки не решились продолжить наступление, не зная, как может измениться международная обстановка за выходные.

Риски снижения покупки нефти Европой из России компенсируют данные о существенном росте поставок из России в Индию.

Отказ Саудовской Аравии от увеличения добычи нефти, которого пытались добиться США и Великобритания, компенсируется опасениями сокращения спроса по всему миру из-за охлаждения экономики.

Впрочем, нестабильность благоприятна для спекуляций, что будет способствовать росту волатильности и новым сильным техническим движениям как вверх, так и вниз на следующей неделе», — пояснил эксперт.

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