Ньон, Швейцария, , 15:59 — REGNUM Жеребьёвка ¼ финала Лиги Европы чемпионов сезона 2021/22 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба организации.

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В результате жеребьёвки в четвертьфинале Лиги Европы сыграют:

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Аталанта» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Барселона» (Испания)

«Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — «Лион» (Франция)

«Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия).

Также прошла жеребьёвка полуфинальной сетки турнира, по итогам которой было определено, что победитель пары «Лейпциг» — «Аталанта» сыграет с сильнейшим пары «Брага» — «Рейнджерс». Кроме того, победитель пары «Вест Хэм» — «Лион» встретится с победителем противостояния «Айнтрахт» — «Барселона».

Первые матчи ¼ финала Лиги Европы пройдут 7 апреля, ответные матчи состоятся 14 апреля.

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