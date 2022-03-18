Москва, , 15:57 — REGNUM В условиях военных действий духовное единство русского и украинского народов подвергается опасности. Сохранить его призвана Русская православная церковь. Об этом 18 марта на заседании Высшего церковного совета РПЦ заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Русская православная церковь призвана сегодня, несмотря на очень негативный контекст политический, сохранять духовное единство нашего народа — русского и украинского народов как единого народа, вышедшего из киевской купели крещения», — цитирует ТАСС слова патриарха.

Предстоятель РПЦ считает, что позиция церкви может стать «действительно реальным миротворческим фактором, воздействующим положительно на то, что происходит в братской для нас Украине».

Он добавил, что скорейшему разрешению конфликта не способствует большое количество дезинформации, прямой лжи и провокационных заявлений, которыми наполнено сегодняшнее информационное пространство.

«Поэтому особенно важным является то, что происходит сегодня в Русской православной церкви — в России, на Украине, в Белоруссии и в других странах», — указал патриарх Кирилл.

Он отметил, что происходящее на Украине требует «серьёзного анализа с точки зрения церковного подхода» к этим процессам.

«Церковь не может нести никакого другого сигнала, как только миротворческий, потому что везде наша паства — и по одну, и по другую сторону баррикад», — заключил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. За это время в Россию из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также с Украины прибыли в качестве беженцев более 300 тысяч мирных жителей, среди них почти 65 тысяч детей.