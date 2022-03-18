Москва, 18 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. За период с 11 по 17 марта более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело ВКонтакте и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети. Например, за неделю около 120 тысяч бизнес-сообществ стали использовать Магазины ВКонтакте для продаж своих товаров и услуг.

ИА REGNUM Социальные сети

Пользователи также стали активнее изучать предложения бизнеса в соцсети: количество просмотров предложений от МСП за день ВКонтакте выросло на треть — до 8,6 млн.

Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали: «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%).

Сегодня ВКонтакте свое дело развивает более 2 млн предпринимателей. Платформа Бизнес ВКонтакте обладает набором инструментов для старта и развития бизнеса онлайн: возможности для развития контента, бесплатный интернет-магазин, конструктор сайтов, приём платежей через VK Pay и доставка товаров через сервисы партнеров. Достаточно завести страницу бизнеса, наполнив её информацией о товарах и услугах, чтобы искать новых клиентов.

ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России. Ежемесячно платформой пользуются 97 миллионов человек, которые обмениваются 15 миллиардами сообщений и просматривают 9 миллиардов записей в сутки. ВКонтакте объединяет миллионы людей, знакомит с интересными материалами, помогает делиться творчеством и открывает новые бизнес-возможности. Миссия ВКонтакте — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации.