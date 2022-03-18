Король Таиланда отреагировал на поздравительное письмо Ким Чен Ына
Пхеньян, 18 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн 15 марта направил ответную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Северная Корея
В письме король Таиланда выразил признательность за теплые поздравления по случаю Дня образования Королевства Таиланд. Он также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья, а народу Северной Кореи — благосостояния и процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта ответную телеграмму главе КНДР направил президент Сирии Башар Аль Асад.
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