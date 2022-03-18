Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Представители США и других стран НАТО напрямую контактируют с Россией, чтобы избежать конфликта из-за какой-либо ошибки в условиях российской военной операции на Украине. Об этом сообщает 18 марта агентство Bloomberg.

Армейская связь Mil.ru

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Боевые действия на Украине, отмечает агентство, приближаются к границам НАТО. Представители Североатлантического альянса рассказали об отсутствии каких-либо провокаций или попыток столкновений со стороны российских военных.

«Военные командиры из стран НАТО работают по телефону со своими российскими коллегами, чтобы убедиться, что США и их союзники не будут втянуты в войну из-за недоразумений на границе с Украиной», — говорится в публикации.

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