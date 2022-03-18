18 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Екатерина Булатова, , 18:55 — REGNUM В Ростовской области проходят мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В донской столице парк «Левобережный» стал площадкой для проведения митинга-концерта «Крымская весна», участниками которого стали тысячи горожан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

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«Крымская весна нас объединила. Это действительно единение всех россиян», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Участники митинга-концерта Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Тысячи ростовчан пришли на концерт Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Участники фестиваля «Крымская весна» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Мы — за правду! Мы — за Россию! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Участники мероприятия отметили не только восстановление исторической справедливости, но и выступили в поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Голубева, народное единство поможет преодолеть временные трудности и стать крепче.

«Мы — за мир! Мы — за Россию! Мы — за президента! Мы — за Ростовскую область! Мы — за правду!» — сказал донской губернатор.

В парке «Левобережный» в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

#СвоихНеБросаем Екатерина Булатова © ИА REGNUM #СвоихНеБросаем Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Ростовчане — за историческую справедливость! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Россия! Донбасс! Крым! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Сегодня Крымская весна наполняется новым смыслом, отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»).

«Сегодня Крымская весна наполняется новым смыслом. Идёт освобождение Донбасса. Идёт специальная операция, главным итогом которой будет долгий мир и уверенность в защищённом будущем всего нашего Отечества», — отметил спикер донского парламента.

Участники митинга-концерта «Крымская весна» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Фестиваль «Крымская весна» в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Мы — за Россию! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

18 марта — поистине исторический день, когда восторжествовала справедливость, уверены горожане, пришедшие в парк «Левобережный».

"Это значимый день, который вернул к жизни историческую справедливость. Было принято серьёзнейшее решение. Конечно, оно судьбоносное не только для нашей страны, но, пожалуй, для всего мира. Оно показало, что наша страна — это основа и опора всех сил в мире. Сил свободолюбивых, искренне демократических, гуманистических сил. В мире есть свет в окошке. И это — Россия. Мы — люди мирные. Чужого нам не надо. А Крым — это наша земля. Была, есть и будет», — отметил участник митинга-концерта.

Казачий коллектив Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Дуэт «Дядя Баян» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Ростовчане празднуют годовщину Крымской весны Екатерина Булатова © ИА REGNUM Ростовчане своих не бросают! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Воссоединение Крыма с Россией — это просто справедливость, которая восторжествовала восемь лет назад», — отметила ещё одна участница концерта.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В течение нескольких дней в Ростовской области проходили флешмобы, акции, автопробеги, посвященные памятной дате. Жители Ростовской области приняли активное участие во всех мероприятиях, выражая единство российского народа, а также поддержку спецоперации России на Украине.

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