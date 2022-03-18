Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 18 марта, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 2,23%, до 105,45 рубля. Евро прибавляет 1,69%, торгуясь по 115,63 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги

«Котировки вернулись к значениям середины дня 16 марта, хотя 17 марта вечером на Московской бирже и на международном валютном рынке Форекс вплоть до возобновления торгов в России сегодня российская валюта продолжала дорожать к доллару и к евро.

Котировки доходили до 95 рублей за доллар, как и накануне утром, но после открытия торгов в России расхождение было выкуплено. Вероятно, сказывается недостаток рублевого предложения на Форекс и недостаток долларового на российских торгах.

С утра рубль продолжал укрепление, котировки доходили до 101 рубля за доллар, но затем рубль стал слабеть.

Видимо, перед выходными спекулянты, неплохо заработавшие на укреплении рубля от минимумов в районе 130 рублей за доллар, решили зафиксировать прибыль.

Международные рейтинговые агентства продолжают снижать рейтинги России, что может вынудить часть фондов, чьи правила не допускают рисковых вложений, избавиться от российских евробондов.

Впрочем, с текущим дисконтам их быстро выкупят. ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 20%. Президент Владимир Путин предложил переназначить Эльвиру Набиуллину на пост главы регулятора.

В целом стабильная ситуация будет способствовать возобновлению укрепления рубля на следующей неделе», — считает эксперт.

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